Венедиктов хвастается, что его система позволит беглым либералам голосовать на выборах президента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Люди, сбежавшие из России и имеющие московскую прописку, смогут принять участие в президентских выборах, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Об этом в эфире своего ютуб-канала «Живой гвоздь» с гордостью сообщил иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Кстати, я хотел бы напомнить, что в московском ДЭГе смогут голосовать люди, которые находятся за границей, но имеют московскую прописку. В федеральном – нет, а в московском – да. Потому что он так был сделан. Это не мечты, это решение. Об этом уже объявил ЦИК», – сказал Венедиктов.

Находившийся в студии политик Борис Надеждин возразил ему, что Роскомнадзор в целях безопасности будет блокировать возможность зайти на сайты ДЭГ из-за границы, но Венедиктов продолжал утверждать, что москвичей это не коснется.

«Этих людей никто не лишал российского гражданства, и поэтому московский ДЭГ позволит голосовать людям, которые сохранили российский номер и кабинет на Мос.ру или Госуслугах. Это закладывалось еще в 19-м году», – похвастался Венедиктов.

Он продвигал идею электронного голосования и агитировал за него с 2019 года. Его позиция не изменилась и на думских выборах 2021 года, когда вся либеральная общественность называла ДЭГ инструментом фальсификации. В свое оправдание Венедиктов указывал на то, что видная навальнистка, иноагент и экстремистка Мария Певчих проголосовала из Лондона дистанционно.