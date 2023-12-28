Венедиктов хвастается, что его система позволит беглым либералам голосовать на выборах президента

Елена Острякова.  
28.12.2023 16:22
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Люди, сбежавшие из России и имеющие московскую прописку, смогут принять участие в президентских выборах, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Об этом в эфире своего ютуб-канала «Живой гвоздь» с гордостью сообщил иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди, сбежавшие из России и имеющие московскую прописку, смогут принять участие в президентских выборах,...

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«Кстати, я хотел бы напомнить, что в московском ДЭГе смогут голосовать люди, которые находятся за границей, но имеют московскую прописку. В федеральном – нет, а в московском – да. Потому что он так был сделан. Это не мечты, это решение. Об этом уже объявил ЦИК», – сказал Венедиктов.

Находившийся в студии политик Борис Надеждин возразил ему, что Роскомнадзор в целях безопасности будет блокировать возможность зайти на сайты ДЭГ из-за границы, но Венедиктов продолжал утверждать, что москвичей это не коснется.

«Этих людей никто не лишал российского гражданства, и поэтому московский ДЭГ позволит голосовать людям, которые сохранили российский номер и кабинет на Мос.ру или Госуслугах. Это закладывалось еще в 19-м году», – похвастался Венедиктов.

Он продвигал идею электронного голосования и агитировал за него с 2019 года. Его позиция не изменилась и на думских выборах 2021 года, когда вся либеральная общественность называла ДЭГ инструментом фальсификации. В свое оправдание Венедиктов указывал на то, что видная навальнистка, иноагент и экстремистка Мария Певчих проголосовала из Лондона дистанционно.

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