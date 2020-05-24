24.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Венедиктов: Лукашенко будет высечен публично


Поражение нынешнего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах будет воспринято в Москве с радостью.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воспримут со счастьем, салютом и парадом. Вот, кстати, повод для парада», – сказал Венедиктов.

Ранее, Венедиктов заявлял, что Лукашенко сорвал план Кремля по трансформации российской власти через объединение двух стран.

«Этот вариант не прошел. Он был, конечно, более красивым и симпатичным, такой Крым-2. Империя распалась, время разбрасывать камни, время собирать камни. Преодолеваем разруху и собираем народы… Не получилось. Обидно. А так все хорошо было. Обидно. Ну, переходим к плану два. А план один – накажем. Ну, тех, кто сорвал план один. Накажем публично. Высечь розгами. За горло возьмем, придушим», – говорил Венедиктов в феврале.

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