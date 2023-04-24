Венедиктов намекнул, что у него есть компромат на шпионку Певчих

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Бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов продолжает вести войну с экстремистской организацией блогера-уголовника Алексея Навального ФБК. Ранее он добился отставки лидера организации Леонида Волкова, опубликовав его письмо к руководству Евросоюза с просьбой отменить санкции для олигархов из «Альфа-групп».

Теперь он пытается подрывать репутацию занявшей пост Волкова Марии Певчих, которую в России считают агентом британской разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прямых обвинений со стороны Венедиктова еще не прозвучало. Но ранее он разбирал странности биографии Певчих, намекая на ее связь с российскими спецслужбами, а сейчас намекает, что компромат содержится в счетах оппозиционерки, которые он не решается опубликовать.

Об этом Венедиктов заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм»

«Я проводил консультации с юристами. Говорил: послушайте, если я опубликую счета Марии Певчих. О, говорят они, тебя английское правосудие возьмет за жопу или литовское. Ты не можешь. Но это не значит, что их нет», – сказал Венедиктов.

Он сравнил Певчих с вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой, которую ненавидят в российских либеральных кругах.

«Госпожа Певчих, на мой взгляд, это такая Ирина Яровая от ФБК. Кто знает путь Ирины Яровой от «Яблока» до абсолютной обскурантистки, даже внутри «Единой России» она сектантка, ее пускают на дела, когда надо кого-нибудь убить, повесить. Рука не дрогнет, глаз не моргнет. Вот такой характер у госпожи Певчих. Она постепенно к этому поднималась. Нам объяснили, что на самом деле Мария Певчих вела все расследования. Она сдвигает Албурова, потом входит в узкий круг Навального и сжирает Волкова и становится лицом. Ее феномен в том, что она сектантка безжалостная. Я Навальному это говорил, еще до эпидемии. Он со мной не согласился. Вот ФБК теперь имеет это дивное лицо», – заключил Венедиктов.