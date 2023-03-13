Венедиктов: Навальный должен был стать «русской Тихановской»

Елена Острякова.  
13.03.2023 17:54
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Если бы блогер-уголовник Алексей Навальный остался на Западе, он мог бы стать для российской либеральной оппозиции своего рода аналогом самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Об этом бывший главный редактор закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы блогер-уголовник Алексей Навальный остался на Западе, он мог бы стать для российской...

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«Я всегда, пусть простит меня Светлана, к Тихановской относился невнимательно, скажем мягко. Она была дублер своего мужа. Жена кандидата в президенты, подставленная фигура. Сейчас я общаюсь с разными белорусскими группами за рубежом. Все от радикалов до суперумеренных говорят: у нас есть представитель – Тихановская.

То есть есть Лукашенко, который представляет часть Белоруссии, и есть Тихановская, которая признана другой частью Белоруссии как представитель. Вокруг нее все эти координационные советы. Кто она была до выборов? Белорусы это сумели сделать. В России этого не произошло, потому что Алексей сидит», – сказал Венедиктов.

Очевидно, что Венедиктов общался не с беглыми белорусскими оппозиционерами, а с европейским истеблишментом, который принимает самозванку Тихановскую как легитимного лидера. Потому что даже беглое знакомство со змагарскими СМИ дает понимание, что поддерживают «президента Свету» далеко не все.

Против нее выступают старейший лидер оппозиции Зенон Позняк, заключившая союз с белорусскими боевиками в ВСУ из так называемого «полка Калиновского» организация «Киберпартизаны», авторитетные в змагарских кругах психиатр Дмитирий Щагельский и «революционерка» Ольга Карач. Претензии к «кабинету Тихановской» есть и у экстремисткого сайта «Черная книга Беларуси».

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