Венедиктов обвинил Путина в намеренном затягивании СВО

25.07.2022  14:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Спецоперация


Президент РФ Владимир Путин намеренно затягивает СВО, чтобы создать проблемы Европе.

Об этом на youtube-канале «Живой гвоздь» заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Точно, что переход к затяжному противостоянию – это то, на что Путин делает ставку, потому что он понимает, что как только придет зима… неизвестно насколько европейский обыватель будет готов понижать температуру в квартире на 2 градуса, как собираются делать во Франции.

Масса есть историй. Путин ставит на внутреннее расхождение в положении разных стран и на расхождение партий власти и населения. Это очевидная ставка и ровно поэтому затягивание. Оно дает политическое решение для Путина», – сказал Венедиктов.

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