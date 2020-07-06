Венедиктов объявил Путина римским Августом

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин мог сразу подписать поправки в Конституцию, но обратился к народу для продления общественного договора с гражданами..

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, за поправки проголосовала Дума и Совет Федераций, по процедуре можно было подписать – и всё, ты в дамках. Но тогда получается, что ты зависишь от элит, тогда у тебя контракт с тысячей людей.

А Путин хочет контракт через их головы с народом и он говорит: да мне плевать, что вы там подписали, приняли, проголосовали, одобрили, я обращаюсь напрямую к народу. Если народ скажет «нет» – это он повторял несколько раз, если народ не согласится с этим листком бумаги, который вы согласовали, мне на это всё дал мандат народ. В этих изменениях есть группа поправок, которая кардинально меняет власть в Российской Федерации, они замусолены разными словами, где-то хитро скрыты – неважно», – заявил Венедиктов.

По его словам, Путин через референдум обратился к народу, чтобы «подтвердить контракт с гражданами».

«В истории такой переворот был уже – это принципат Августа. Советую всем перечитать Светония, один в один. Мне кажется, что в одной руке у него был Светоний, а в другой ручка, которой он писал эти поправки. При сохранении все республиканских институтов, при сохранении всего, что там было: сенат, преторы, квесторы, консулы, Август создал другой режим, когда вся власть его. Вот, что он делает!

Август говорил: я первый республиканец, меня избрал народ, а все остальные сенаторы, консулы, хотя всё это были его люди, потом, но сначала люди, площадь, агора – вот же, что случилось на самом деле. И это случится в течении этого лета, когда мы увидим, как законы на основе Конституции будут менять систему политического управления государственной власти, где всё больше и больше функций будет у одного человека, при всём сохранении республиканских атрибутов. Вот, для чего Путину нужно было обратиться к народу: подтвердить контракт с народом», – резюмировал Венедиктов.