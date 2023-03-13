Венедиктов подозревает ближайшее окружение Навального в работе на ФСБ

Бывший главный редактор закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что в окружении осужденного за мошенничество в особо крупном размере блогера Алексея Навального есть агенты ФСБ.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что в окружении Алексея Навального (я ему это говорил еще до его отравления) существует агент спецслужб, который им манипулирует и влияет на принятие им неправильных решений, дискредитирующих самого Навального. Навальный мне не поверил. Я эту тему не оставляю, потому что все эти истории с передачей списков сторонников Навального ФСБ не могут быть случайными. Агент продолжает свою работу и влияет на других членов ФБК, потому что, скорее всего, это человек первого круга», – сказал Венедиктов.

При этом он извинился за необоснованные подозрения перед соратником Навального экстремистом Леонидом Волковым.

Непонятно, почему Венедиктов вдруг изменил точку зрения. Недавно именно он опубликовал письмо к руководству ЕС с просьбой снять западные санкции с топ-менеджмента «Альфа-групп». Там стояла в том числе подпись Волкова. После публикации Волков, сначала отрицавший подлинность письма, был вынужден уйти из руководства созданной Навальным экстремистской организации ФБК. И подозрения Венедиктова тут же исчезли.

«Я его подозревал. И он у меня был номером один в этом списке. Потому что я за ним очень внимательно наблюдал в 2014-15 годах, была масса вопросов к его деятельности. Потом возникли истории со списками активистов. Ему все говорили, что нельзя собирать персональные данные, это попадет в руки охранки. Он упирался и убедил Навального. Был создан список и он попал в руки охранки. Потом был второй список. Та же самая история. Я подозревал его, но сейчас готов извиниться», – сказал Венедиктов.

Сейчас он подозревает другую функционерку ФБК Марию Певчих, которую в России подозревают в работе на британские спецслужбы

«Может быть, мне придется перед ней когда-нибудь извиниться, но она у меня под подозрением, что она либо фсбэшная, либо манипулируемая», – сказал Венедиктов.

Он пояснил свои подозрения тем, что до истории с «отравлением» Навального ничего не слышал о Певчих. Сейчас старый либерал, роет под нее, и уже добыл ее аттестат за 9-й класс. Однако он «не блестящий», а аттестат за 11-й класс вообще засекречен, и Венедиктов не понимает, как Певчих могла поступить в МГУ.

Засекречена и тема диплома соратницы Навального, который она защищала у философа-патриота Александра Дугина. Кроме того, Певчих возглавляла российскую молодежную делегацию на встрече Большой восьмерки. При этом у нее тогда не было ни одного аккаунта в соцсетях. Все это вызывает подозрения Венедиктова. Он утверждает, что Певчих с Волковым «поддерживали, если не подталкивали» Навального к решению вернуться в Россию.

«Все это предъявить нельзя, но вопросы есть», – сказал Венедиктов.