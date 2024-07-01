Венедиктов признал, что его содержал Гусинский и опекал «Газпром»

Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что в 1998 году получил в подарок на свадьбу половину 120-метровой квартиры в центре Москвы от бывшего медиамагната Владимира Гусинского, проживающего с 2001 года в Испании. На вторую половину квартиры бизнесмен предоставил журналисту кредит.

Об этом он рассказал в интервью антироссийской журналистке Лизе Лазерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну вот, все. Мы до сих пор живем в этой квартире. Кредит долго выплачивали. Очень дорого все. Но я ему очень признателен. Я вернулся на свой Покровский бульвар. Мальчик с Покровских ворот, откуда я уехал на Юго-западную. Эти подарки были», – сказал Венедиктов.

Вместе с тем, в 1999 году, когда стало ясно, что к власти в России приходит Владимир Путин, Венедиктов отказался принять от Гусинского дом в Подмосковье.

Зарплата главреда «Эха Москвы» росла с 3 до 10 тыс долларов. При этом он пользовался американской банковской картой «на представительские расходы». Причем, о ее выдаче генеральный директор ОАО «Газпром-Медиа. Холдинг» Михаил Лесин договаривался с тем же Гусинским, который радиостанцией уже не владел.

«Еще была корпоративная карта. Это был 2014 год, когда пришел Лесин. Я к этому времени уже совсем знаменитый, уже беру интервью у президентов и езжу и живу на свои. У всех есть в холдинге корпоративные карты, а у меня нету. Ты едешь к президенту — ты не можешь жить в однозвездочной гостинице. И Гусинский с Лесиным договаривались, что у меня будет корпоративная карта. Они меня спросили: тебе нужна карта «Газпрома» или зарубежная — американского холдинга. Я говорю: поскольку все мои траты там, то мне лучше американская карта. Вот я ею пользуюсь», – сказал Венедиктов.

О том, что Гусинский продолжает содержать Венедиктова на 200 тыс долларов в год, несмотря на собственное банкротство и отъезд из России, писала в 2021 году бывшая светская львица Божена Рынска. По ее данным, с корпоративной карты, привязанной к счету Гусинского, оплачивался не только джет-сет журналиста, но и его жены Елены.

В 2022 году «Эхо Москвы» закрыли, а Венедиктова признали иноагентом, но он продолжает разъезжать по миру, хотя утверждает, что живет на пенсию в 20 тыс рублей. Средства на переезды у него возникают, потому что разные люди «вдруг вспоминают», что должны ему крупные суммы.