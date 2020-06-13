13.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия
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Венедиктов: Путин не простит Лукашенко историю с «Белгазпромбанком»


Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к своему конкуренту Виктору Бабарико так же, как президент РФ Владимир Путин относился в свое время к Михаилу Ходорковскому. Поэтому Батька санкционировал обыски и аресты в российском «Белгазпромбанке», который ранее возглавлял Бабарико.

Об этом главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Лукашенко, который с декабря месяца находится в жестком противостоянии с президентом Путиным (от него пытались добиться, чтобы Белоруссия объединилась с Россией), считает, что посредством «Газпрома» финансируется его оппозиционер. То есть иностранное финансирование… Ответ такой же, как по «Юкосу», когда Путин считал, что он пытается отобрать у него власть и финансировать его противников… Уж не знаю, хвалю я белорусского президента или критикую», – сказал Венедиктов.

При этом он считает, что  Путин никогда не простит Лукашенко смену руководства в «Белгазпромбанке».

«История будет длиться долго. Путин не смирится с захватом банка», – сказал Венедиктов.

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

11 июня около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели  обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в  том числе топ-менеджмент, задержаны.

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