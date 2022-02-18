Венедиктов: Путин возвращается в клуб великих

Новости Украины

Президент России Владимир Путин уже добился того, что к нему на переговоры приезжают представители «великих» стран, входящих в пятерку постоянных членов Совбеза ООН. Путин рискует, но делает это рационально и оправданно, выдвигая Западу свои требования по гарантиям безопасности.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, ситуация, которая сложилась вокруг Украины, по мнению Венедиктова – это лишь инструмент в переговорах Путина с Западом.

«Эскалация – это инструмент. Мы начинаем эскалировать – к нам все флаги в гости, никто не хочет войны в центре Европы. Это же инструментарий: «Давайте шуганем». Мы шуганули, и все приехали. Потому что европейцам и американцам… им не нужна война, они не про Украину. Байден – президент Америки, а не Украины, Макрон – президент Франции, а не Украины, они думают про свои народы. Им нужна безопасность, тишь да гладь здесь, чтобы не отвлекаться на эти дела. Поэтому они приехали к Путину, а Путин хочет вернуться в клуб великих. Не G8, потому что это уже для него устаревшее. Он же все время говорит: «Давайте соберемся впятером, постоянными членами Совета безопасности». И вот уже Макрон говорит: «Да, да, да, надо выбрать дату и место». Вот, он возвращается в клуб великих – это его цель и есть. Повторяю – не с Киевом, а с Вашингтоном, ну и с Нью-Йорком, если Совбез. Вот если вы поймете и посмотрите с этого путинского угла, то вы поймете, что он поступает правильно и рационально. Да, он рискует, но крайне рационально, и пока результат такой», – заявил Венедиктов.