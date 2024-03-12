Венедиктов: Путин записал меня в предатели – он не прав!

Елена Острякова.  
12.03.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, экстремизм


Бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов заявляет, что для президента РФ Владимира Путина он перешел из категории врагов в категорию предателей. Но при этом иноагент как всегда хитрит и с вызовом утверждает, что власть его или просто «недопонимает», или  «малодушно» недолюбливает за «последовательность».

Об этом он сказал в интервью ТВ8 Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов заявляет, что для президента РФ...

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«Я думаю, что я предатель. Я перешел для него в категорию предателей. Но это неправда, потому что я всегда говорил одно и то же», – валял дурака Венедиктов.

Он расценивает присвоение себе статуса иноагента как оскорбление и считает, что власть, зная его «мнительность и самолюбие», хочет таким образом выдавить его из страны.

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