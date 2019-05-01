Венедиктов рассказал, почему в России невозможен Зеленский

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В России приход к власти человека, аналогичного украинскому комику Владимиру Зеленскому невозможен из-за другой политической системы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sotavision» заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нынешних обстоятельствах феномен Зеленского в России невозможен. Для этого нужно иметь серьёзную многопартийную систему. Ведь феномен Зеленского основан не только на том, что он Зеленский, а и на том, что на Украине существовала реально многопартийная история с разными группами интересов, разнообразные средства массовой информации. И разные промышленные группы, скажем, олигархи, которые тоже имели разные интересы.

Таким образом, это была многофигурная история, которая искала своего представителя во власти. Их было четыре: сам Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Бойко. И они все играли, в хорошем смысле слова, в многофигурную игру. А в России не существует многопартийной системы», – утверждает Венедиктов.