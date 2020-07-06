Венедиктов сообщил Гордону неприятные новости для Украины

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В высших эшелонах власти каждой страны Евросоюза, как и в США, есть люди, искренне убеждённые в необходимости восстановления стратегического партнёрства с Россией и готовые закрыть глаза на протесты Украины.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди европейских лидеров и в верхах есть небольшая часть людей, которые считают, что Украиной можно пожертвовать для стратегического партнёрства с Россией. Они в это верят, они на этом воспитаны.

Несколько раз говорил с бывшим канцлером Германии, а ныне главой «Газпрома» Герхардом Шрёдером, он мне и тогда, будучи канцлером, и сейчас, как глава [от] «Газпрома», рассказывал: «Ну, конечно, нужно как-то Украину обезопасить, но Германия и Россия – это стратегический альянс».

Надо понимать, что внутри каждой страны есть люди, идеологически в этом убеждённые, им и деньги не нужны, они побогаче Кремля будут. Поэтому есть такое настроение, оно небольшое, и пока не они определяют политику, но, безусловно, команда Трампа, и сам Трамп из их среды», – отметил Венедиктов.