Венедиктов сравнил выборы в Приднестровье с похоронами Навального

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Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызывали сегодня в МИД Молдовы, чтобы выразить традиционный ритуальный протест против открытия в Приднестровье избирательных участков в рамках выборов президента России. Их будет всего шесть: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

Это существенная уступка со стороны России, поскольку еще в 2021 году в Приднестровье открывалось 27 участков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако молдавские власти сделали все, чтобы выглядеть опущенными, растрезвонив о своем строжайшем запрете для россиян голосовать где-либо, кроме посольства в Кишиневе. Свежий министр иностранных дел Михай Попошой заявлял, что попытки россиян провести выборы в Приднестровье «будут контрпродуктивны».

Между тем сегодня посол Васнецов вошел и вышел в молдавский МИД абсолютно спокойно. Было очевидно, что претензии коллег не произвели на него впечатления.

«Общее количество российских граждан, проживающих на территории Республики Молдова (официальная позиция РФ заключается в признании Молдовы в международно признанных границах) составляет порядка четверти миллиона граждан. Огромное количество обращений поступило в ЦИК и МИД РФ с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. Поэтому ЦИК и МИД совместно с администрацией Приднестровья будут открыты участки, конечно, не в таком количестве, как это было в минувшие годы», – заявил Васнецов.

«Это, конечно, обидный щелчок по носу лично Майе Григорьевне и новоиспеченному главе МИДа Попшою. А с другой стороны – ну вот нужно было им ерепениться, если и так было понятно, что этим всё и закончится?», – написал в своем тг-канале молдавский политолог Илья Киселев.

Тем временем находящийся сейчас в Кишиневе бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что открытие избирательных участков в Приднестровье без согласия Кишинева – это “эскалационный шаг” для Москвы, особенно в условиях близости Одесской области, где ведутся боевые действия. При этом российский либерал, присвоив себе роль российского дипломата, посоветовал молдавских властям сохранять спокойствие.

«Сейчас сравню – вам не понравится. Это как с похоронами Навального (иноагент, экстремист, террорист – ред.). Шесть задержаний, но похороны были проведены достойно. Все, кто хотел, идут, кладут цветы. На кладбище порядок, дорога охраняется. И никаких мятежей, выплесков не было. И здесь то же самое», – сказал Венедиктов в эфире ТВ8 Молдова.