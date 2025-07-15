Венедиктов: «Трамп, конечно, закрутил»

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Поставки американского оружия будут для европейских заказчиков на 30% дороже, если ЕС вступит в тарифную войну, навязанную ему президентом США Дональдом Трампом.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но упадет 1 августа. Вопрос – оружие, которое поплывет через океан, будет обкладываться тарифами, поднятыми Трампом. И вот тут все и начинается. Мне мои американские коллеги говорят: а вот это вопрос. Тогда цена возрастет. Если сейчас европейцы введут 30 или 35-процентные тарифы в ответ, то цена этого оружия поднимется на треть с точки зрения обычных закупок. Они должны будут обложить «Патриот» или Ф-16. Трамп, конечно, закрутил, что тут сказать», – сказал Венедиктов.

При этом он уверен, что ряд европейских стран уже заявили о готовности закупать американское оружие. Информацию об этом генсек НАТО Марк Рютте предоставил Трампу при последнем посещении Овального кабинета.