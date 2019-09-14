Венедиктов встретился с Сурковым и сообщил о кознях Зеленского

14.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Владимир Зеленский решил не проводить встречу в Нормандском формате до переговоров с президентом США, поскольку опасается уступок европейских лидеров России.

Об этом сообщил в своем блоге главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, накануне встречавшийся с курирующим вопрос Донбасса помощником президента РФ Владиславом Сурковым, о чем свидетельствует размещенный снимок.

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«Встреча в нормандском в формате в верхах уезжает на октябрь, только после встречи Зеленского с Трампом 24 сентября в США. Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)», – написал Венедиктов.