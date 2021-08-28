Венедиктов выгнал с эфира Илларионова

28.08.2021 19:36 (Мск), Москва, Елена Острякова

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выгнал из эфира своей передачи бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова, эмигрировавшего в США, предварительно нахамив ему.

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Илларионов заявил, что первый президент России Борис Ельцин совершил в 1991 году «антидемократическую контрреволюцию», отстранив от власти первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Антидемократическая революция Бориса Ельцина, когда она началась. Можно спорить об истоках этого процесса, но, в принципе, она началась, когда закончилась демократическая революция Горбачева, а именно во время путча… Процесс реставрации антидемократического режима был начат в августе 91-го и с разной скоростью продолжается до сегодняшнего дня… Главными его участниками были Борис Николаевич Ельцин и продолжающий его Владимир Владимирович Путин, назначенный Борисом Николаевичем на пост преемника», – сказал Илларионов.

В качестве аргументов своего тезиса, он сказал, что Ельцин начал вводить во власть силовиков и заявлять территориальные претензии, в частности, на Крым.

Венедиктову его утверждения не понравились и он начал спорить, цепляясь к каждому слову. В конце концов, Илларионов не выдержал и пожаловался, что ведущий не дает ему и слова сказать.

«Со мной такой номер не пройдет. Или вы будете говорить, или мы с вами прощаемся. Я с вами разговариваю. Это не монолог и не ваш youtube-канал. Это радиостанция «Эхо Москвы», где, когда гость говорит ерунду, как мне кажется, я для слушателей говорю об этом. Но гость может продолжать говорить», – грубо отрезал Венедиктов.

Илларионов еще несколько минут поторговался за право вещать в режиме монолога, но потом отключился от связи.