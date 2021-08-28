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28.08.2021 19:36 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Венедиктов выгнал с эфира Илларионова

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выгнал из эфира своей передачи бывшего...

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выгнал из эфира своей передачи бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова, эмигрировавшего в США, предварительно нахамив ему.

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Илларионов заявил, что первый президент России Борис Ельцин совершил в 1991 году «антидемократическую контрреволюцию», отстранив от власти первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Антидемократическая революция Бориса Ельцина, когда она началась. Можно спорить об истоках этого процесса, но, в принципе, она началась, когда закончилась демократическая революция Горбачева, а именно во время путча…

Процесс реставрации антидемократического режима был начат в августе 91-го и с разной скоростью продолжается до сегодняшнего дня… Главными его участниками были Борис Николаевич Ельцин и продолжающий его Владимир Владимирович Путин, назначенный Борисом Николаевичем на пост преемника», – сказал Илларионов.

В качестве аргументов своего тезиса, он сказал, что Ельцин начал вводить во власть силовиков и заявлять территориальные претензии, в частности, на Крым.

Венедиктову его утверждения не понравились и он начал спорить, цепляясь к каждому слову. В конце концов, Илларионов не выдержал и пожаловался, что ведущий не дает ему и слова сказать.

«Со мной такой номер не пройдет. Или вы будете говорить, или мы с вами прощаемся. Я с вами разговариваю. Это не монолог и не ваш youtube-канал. Это радиостанция «Эхо Москвы», где, когда гость говорит ерунду, как мне кажется, я для слушателей говорю об этом. Но гость может продолжать говорить», – грубо отрезал Венедиктов.

Илларионов еще несколько минут поторговался за право вещать в режиме монолога, но потом отключился от связи.

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