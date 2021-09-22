Венедиктов заставлял учеников заполнять «ленинские тетради» и спал с ученицами – Фейгин

22.09.2021 23:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Сбежавший за границу либеральный адвокат Марк Фейгин решил разоблачить главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Для этого он процитировал на своем youtube-канале старые интервью Венедиктова и о Венедиктове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По всей видимости, «наезд» связан с недовольством «либеральной тусовки» активным участием Венедиктова в пропаганде электронного дистанционного голосования, продвигаемого властями, за что главреду «Эха» достается сейчас в соцсетях.

Первым было интервью актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме Курьер», журналу «Караван историй».

«Наш учитель истории, ныне возглавляющий «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, требовал на своих уроках аккуратного заполнения так называемых «ленинских тетрадей». Помните этот мрак? Туда нужно было записывать галиматью про съезды и прочую бредятину. Сколько раз он отправлял меня в рекреацию за забытую или конечно не заполненную «ленинскую тетрадку», не сосчитать. Но это и понятно: такие были правила игры. Когда же Алексей Алексеевич на волне перестройки перешел на сторону борцов за демократические ценности и гражданские свободы, мы даже несколько обалдели», – процитировал слова актера Фейгин.

Вторым было интервью самого Венедиктова журналу «Максим», в котором он признавался, что занимался сексом со своими ученицами.

«А что тут такого? Со старшеклассницами. Это в школе обычная история, когда приходит молодой учитель или учительница, разница в возрасте пять лет – 17 и 22. Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьеры, но тебя соблазняют, и сил сопротивляться нет. 22 года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешенным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс», – зачитал Фейгин.

Сам он высказал сомнения в том, что Венедиктов рассказал правду.

«Я думаю, он наговаривает на себя. С трудом могу представить этого бродячего самотыка, который бы вызывал хоть какой-то интерес даже у 17-летних старшеклассниц», – прокомментировал Фейгин.

При этом он не сомневается, что уже в бытность главредом «Эха» Венедиктов спал со своей молодой сотрудницей Лесей Рябцевой и приставал к другим молодым женщинам из либеральной среды.