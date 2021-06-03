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03.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политические диверсии, Россия, СМИ
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Венедиктов знает, но не сдаёт иноагентов, работающих под прикрытием

Сотрудничающие с западными антироссийскими СМИ журналисты начали «работать под прикрытием», чтобы избежать получения статуса...

Сотрудничающие с западными антироссийскими СМИ журналисты начали «работать под прикрытием», чтобы избежать получения статуса «иностранных агентов».

Об этом во время завтрака с представителем МИД РФ Марией Захаровой в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума заявил главный редактор либерального «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– Журналисты боятся, что их объявят иноагентами, как и случилось уже, – заявил Венедиктов.

– Боятся почему? – спросила Захарова.

– Мария Владимировна, здесь есть некие коллеги наши, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди, – продолжил Венедиктов

– Я прошу поднять руку, тех кто работает под прикрытием, – пошутила Захарова.

– Я запрещаю это делать! Видите, никто не поднял, меня послушались, а вас нет, – перешел едва ли не на крик Венедиктов.

– Второй вариант, что их просто нет, – почему-то рассмеялась Захарова.

– Верьте в это, это ваше право, – констатировал Венедиктов.


Напомним, в конце прошлого года Госдума ужесточила наказание для организаций, признанных в России иностранными агентами. Так, за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иноагентов, либо в аналогичный реестр незарегистрированных организаций, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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