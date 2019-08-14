Венедиктова хотят взять в заложники, чтобы обменять на террориста Сенцова

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

СБУ должно было арестовать российского либерального журналиста, главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова во время его недавнего визита в Киев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев считает, что Венедиктов является важным человеком для президента России Владимира Путина, потому он мог бы стать хорошим «обменным материалом».

«Можно взять его, арестовать и обменять на Сенцова. Я бы так сделал. Это сотрудник путинской радиостанции, а все СМИ путинские причастны к рейху, к пропаганде русского рейха. Посмотрите на этом сайте, что там они публикуют, и обменяйте его на Сенцова. Он по весу подойдет для Путина. Потому что Путину такой человек, как Веник, очень нужен. Это очень элитные войска, распиаренный такой, распушенный спецназ, который на Западе некоторые идиоты-леваки считают оппозицией… Это бомба, на которой написано «С днем Рождения», это троянский конь «русского мира», – заявил Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Венедиктов сказал страшные вещи в украинском эфире.