Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах может быть спецоперацией Кремля по вытеснению уголовника-экстремиста Алексея Навального из общественного мнения российских либералов.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Он сейчас в общественном мнении этих негодяев, либералов, супостатов – вытеснил Навального. Посмотрите в «Гугле» упоминания Навального и Надеждина сейчас. Все сравнивают Навальный-Путин, а сравните Надеждин-Навальный. Он вытеснил Навального из общественной позиции. Может, это хорошо для Кремля?», – сказал Венедиктов.

С этим мнением отчасти согласен политолог Алексей Чеснаков, который считает, что «навальнисты» будут бороться за снятие Надеждина с выборов.

«Надеждин представляет старую группу политиков, еще из 90-х. Получается, что нет никакой особой эффективности у тех, кто возглавил протест в конце нулевых. Продолжение кампании Надеждина повышает градус напряженности и риски новых расколов в оппозиционной среде. Так что бенефициаром снятия Надеждина радикальная антисистемная оппозиция точно является», – написал Чеснаков в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков полагает, что Надеждина поддерживает конкурирующая с «навальнистами» группа беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, за которым стоят британские спецслужбы.

«Сейчас за контроль над Надеждиным борются “британская команда “, где главным стал Ходорковский, и “политические демиурги”. Надеждин даёт обещания и тем, и другим. Лавирует как может. Цель Надеждина – получить второе место и стать разрешенным сторонником прекращения СВО и стать мировой политической звездой. И стать руководителем будущей либеральной политической партии», – пишет Марков.

Еще один эксперт Михаил Карягин считает, что «навальнисты» переживают сейчас глубокий кризис идей. Он высмеивает их кампанию по рандомному обзвону россиян с целью их переагитировать.

«Представьте, что вам звонят и представляются «Всероссийским центром опросов», а потом спорят с вами и пытаются что-то доказать. Что с вашей позицией, если абсолютно неизвестный человек на другом конце провода может вас переубедить за несколько минут? Навальнисты не понимают абсурдность этой ситуации? Думаю, понимают. Почему тогда проект реализуется? Потому что у него абсолютно размытые, неосязаемые KPI. Верифицировать можно только количество звонков и их продолжительность, больше ничего. Никакой иной результат нельзя измерить. Это абсолютно бессмысленный проект, созданный для того, чтобы распилить на нем деньги грантодателей. Продать такую ерунду – это надо иметь талант, конечно, либо идиотов в конкурсной комиссии», – пишет Карягин.