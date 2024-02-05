Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

Елена Острякова.  
05.02.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах может быть спецоперацией Кремля по вытеснению уголовника-экстремиста Алексея Навального из общественного мнения российских либералов.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах может быть спецоперацией Кремля по вытеснению уголовника-экстремиста...

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«Он сейчас в общественном мнении этих негодяев, либералов, супостатов – вытеснил Навального. Посмотрите в «Гугле» упоминания Навального и Надеждина сейчас. Все сравнивают Навальный-Путин, а сравните Надеждин-Навальный. Он вытеснил Навального из общественной позиции. Может, это хорошо для Кремля?», – сказал Венедиктов.

С этим мнением отчасти согласен политолог Алексей Чеснаков, который считает, что «навальнисты» будут бороться за снятие Надеждина с выборов.

«Надеждин представляет старую группу политиков, еще из 90-х. Получается, что нет никакой особой эффективности у тех, кто возглавил протест в конце нулевых. Продолжение кампании Надеждина повышает градус напряженности и риски новых расколов в оппозиционной среде. Так что бенефициаром снятия Надеждина радикальная антисистемная оппозиция точно является», – написал Чеснаков в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков полагает, что Надеждина поддерживает конкурирующая с «навальнистами» группа беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, за которым стоят британские спецслужбы.

«Сейчас за контроль над Надеждиным борются “британская команда “, где главным стал Ходорковский, и “политические демиурги”. Надеждин даёт обещания и тем, и другим. Лавирует как может. Цель Надеждина – получить второе место и стать разрешенным сторонником прекращения СВО и стать мировой политической звездой. И стать руководителем будущей либеральной политической партии», – пишет Марков.

Еще один эксперт Михаил Карягин считает, что «навальнисты» переживают сейчас глубокий кризис идей. Он высмеивает их кампанию по рандомному обзвону россиян с целью их переагитировать.

«Представьте, что вам звонят и представляются «Всероссийским центром опросов», а потом спорят с вами и пытаются что-то доказать. Что с вашей позицией, если абсолютно неизвестный человек на другом конце провода может вас переубедить за несколько минут?

Навальнисты не понимают абсурдность этой ситуации? Думаю, понимают. Почему тогда проект реализуется? Потому что у него абсолютно размытые, неосязаемые KPI. Верифицировать можно только количество звонков и их продолжительность, больше ничего. Никакой иной результат нельзя измерить.

Это абсолютно бессмысленный проект, созданный для того, чтобы распилить на нем деньги грантодателей. Продать такую ерунду – это надо иметь талант, конечно, либо идиотов в конкурсной комиссии», – пишет Карягин.

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