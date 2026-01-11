Венесуэльская нефть. Как неудобно получилось

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еще несколько дней назад Трамп заливал, будто уже договорился с американскими нефтяниками, которые пообещали с низкого старта рвануть в «освобожденную» от Мадуро Венесуэлу.

И вот Донни собрал крупнейшие компании США на предмет потужной откачки венесуэльского «черного золота». И ни одна из фирм не подтвердила участие в прожекте, а кое-кто даже высказал серьезное сомнение в целесообразности колониально-коммерческого грабежа суверенной страны с сильно изношенной инфраструктурой.

Трамп, согнав топ-менеджеров, уверял: заходить в Венесуэлу и качать нефть совершенно безопасно, защиту инвесторов готов обеспечивать Вашингтон.

«Вы имеете дело напрямую с нами. Вы вообще не имеете дела с Венесуэлой. Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой», – сказал главный планетарный миротворец.

Еще до этого совещания в СМИ выступил представитель Chevron – единственной американской компании, добывающей венесуэльскую нефть по лицензии, выданной ещё правительством Уго Чавеса.

Так вот, представитель Chevron сообщил, что в своей деятельности будет придерживаться законов страны пребывания. А все потому, что в руководстве компании прекрасно осознают: легально продолжать работу в Венесуэле — это одно, а трепаться из Белого дома о контроле за её ресурсами, не имея ни единого солдата на чужой территории, — нечто совершенно другое.

Поэтому встреча Трампа с нефтяниками прошла в духе охмурения Остапом Бендером васюкинских любителей шахмат – с той лишь разницей, что топ-менеджеры – люди серьезные, которых на мякине не проведешь.

Трамп предлагал вложить $100 млрд в изношенную добывающую инфраструктуру Венесуэлы – и залить всех желающих ворованной нефтью, чтобы сбить цены на «черное золото» и уделать Россию с Китаем. И, дескать, как только в США пойдет большая венесуэльская нефть, полученные барыши вернутся и мощно «подогреют» американских инвесторов. Когда-нибудь.

Промышленники к предложению своего президента отнеслись холодно.

Во-первых, нет реальных гарантий безопасности в стране, где под каждым кустом сидит партизан-чавист.

Да и выхлоп от инвестиций появится в лучшем случае лет через десять.

И цена добытой тяжелой нефти будет не дешевле американской сланцевой, что на грани рентабельности.

Да и никому из них не нужен обвал цен на нефть, чтобы сделать приятное Манилову из Белого дома, который хочет поправить имидж в конце первого года второго срока правления.

Особенно сильно возражал представитель компании Exxon. Нефтяники намекали, что делу не способствует твиттерный стиль правления Трампа и тот факт, что у него семь пятниц на неделе.

Донни сказал интересную вещь: деньги за украденную нефть из гоп-стопнутых танкеров, как и прочие доходы от нефтяного грабежа Венесуэлы, будут отправлены на спецсчет, а управлять ими будет глава Госдепа Рубио. И это все, мол, потратится на поддержку демократии и народа Венесуэлы. Однако впечатление создалось обратное: баблишко наверняка втихаря рассуют по карманам сам Донни и люди из его окружения.

Трамп не зря ударился во внешнеполитические авантюры с Венесуэлой, Гренландией и Ираном, поскольку дома у него дела идут из рук вон плохо.

Ситуация сильно ухудшилась после инцидента в Миннесоте, когда сотрудник миграционной службы застрелил по беспределу протестовавшую активистку-феминистку. Произошло это в городе, где полицией был убит Джордж Флойд, но погибшая активистка, в отличие от Флойда, не была наркоманкой, не состояла в банде и характеризовалась как законопослушная белая женщина.

Теперь ушкуйники Трампа, не справляющиеся с депортацией мигрантов, своими действиями дают массу поводов атаковать Трампа и поднимать рейтинги демократам на фоне приближающихся промежуточных выборов в парламент.

И пока что хозяин Белого дома купирует внутренние беспорядки с грацией носорога в посудной лавке.