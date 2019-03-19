Венесуэльская оппозиция начала захват дипломатической недвижимости в США

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сторонники лидера венесуэльской проамериканской оппозиции Хуана Гуайдо захватили три дипломатических объекта страны в Вашингтоне и Нью-Йорке. Они заявляют, что эти шаги осуществляются якобы для того, чтобы сохранить активы венесуэльцев в США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно сообщению, “назначенный” Гуайдо “посол” в США Карлос Веккио заявил о взятии оппозицией под контроль дипломатических учреждений Венесуэлы на территории США.

“Оппозиция установила контроль над двумя зданиями, которые принадлежат министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне, и одной консульским зданием в Нью-Йорке”, – сказал Веккио.

Он добавил, что представители Гуайдо рассчитывают захватить посольство Венесуэлы в Вашингтоне в ближайшие дни.

Он заявил, что по его данным из 55 сотрудников 12 решили остаться в Соединенных Штатах и поддерживать Гуайдо. Представитель Гуайдо добавил, что его сотрудники будут работать в здании дипломатического представительства, расположенного в престижном районе Калорама и оценивается в 2,2 миллиона долларов, согласно отчетам о недвижимости в Вашингтоне.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил журналистам, что Соединенные Штаты были рады поддержать эти запросы.

Министерство иностранных дел Венесуэлы призвал власти США принять необходимые меры для немедленного прекращения этого насильственного захвата своих дипломатических представительств. В ведомстве отметили, что передача владения нарушила международное право на защиту дипломатической собственности.