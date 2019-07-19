Венгерская газета поставила на уши СБУ

19.07.2019, Ужгород, Владимир Гладков

СБУ начала расследование по факту публикации общественной организацией «Общество венгерской культуры Закарпатья» в своей газете «Kárpátalja» карты региона в составе Венгрии.

Об этом сообщает местный телеканал «21 Ужгород», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в СБУ открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Прокомментировала ситуацию пресс-офицер СБУ в Закарпатской области Ванда Мильо, заявив, что подобная выходка является посягательством на территориальную целостность Украины и может разжечь сепаратистские настроения в регионе.

«Флаг соседнего государства, нанесённый на территорию Закарпатской области, а именно на именно на избирательные округа, а именно – кандидаты в народные депутаты от венгерских национальных меньшинств, и именно на те районы, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. То есть условно отделяет территорию этой области.

Изображение Закарпатской области на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может разжечь сепаратистские настроения среди венгерского национального меньшинства, которое компактно проживает в регионе», – сказала представитель СБУ.