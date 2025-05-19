Венгерские грантоеды провели репетицию майдана против Орбана

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Bloomberg сообщает, что финансируемые из-за рубежа НГО вывели на улицы Будапета тысячи людей, которые протестуют против нового законопроекта правительства Виктора Орбана, направленного на ограничение финансирования общественных организаций и средств массовой информации, получающих средства из-за рубежа.

Этот законопроект сравнивают с законом об иноагентах в России, а также с аналогичными законами, уже принятыми в Грузии и Киргизии. Аналогичные планы, как говорится в публикации, вынашивает и правительство Эрдогана в Турции.

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Венгерский законопроект, предусматривает, что организации, которые «Управление по защите суверенитета» подозревает в угрозе для Венгрии, будут лишены возможности получать пожертвования с 1% налога, который венгры могут направить на важные для них дела. возможно замораживание активов.

В совместном заявлении, подписанном сотнями организаций венгерских грантоедов, указано, что этот законопроект является «авторитарной попыткой удержать власть».

«Цель – заставить замолчать все критические голоса и искоренить то, что осталось от венгерской демократии», – отмечается в документе венгерских «детей капитана гранта».

18 мая в Будапеште Орбан заявил, что его цель — «защитить Венгрию», назвав выступающих против законопроекта «предателями», стремящимися «колонизировать» страну в пользу глобалистских структур.

В то же время, очевидно, предложенный Орбаном законопроект будет принят, поскольку у Орбана имеется в наличии две трети голосов в парламенте. Однако, как пишет Блумберг, этот шаг неизбежно углубит раскол между Венгрией и ЕС, что уже привело к замораживанию миллиардов евро финансирования страны Брюсселем.

На этом фоне правительства Орбана еще и ведет к финалу общенациональный плебисцит о кооптации Украины в ЕС, агитируя народ голосовать против. Вчера Орбан назвал Украину «главным внешним врагом» Венгрии.

Нынешнее правительство, открывая сразу столько фронтов, сильно рискует. В следующем году в стране парламентские выборы, на которых партия Орбана ФИДЕС должна будет переподтвердить свой мандат на формирование правительства. Тем временем, негативные тнденции в экономике усиливаются, а местная оппозиция набирает очки.