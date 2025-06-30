Венгерские танки готовы были двинуться на Украину – киевский дипломат
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нужно заставить ответить на вопрос, почему его армия подошла к границе Украины после начала российской военной операции.
Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это – не лидер Европы, это человек, который на врага сейчас играет и льет воду на его мельницу… Смотрите, у меня вопрос – мы должны все-таки дать публичное объяснение, что делали танковые подразделения Венгрии 22 февраля на границах Украины? Что делали полицейские подразделения, которые выселяли людей и говорили, что здесь могут быть боевые действия?
Что делали они на переправах, когда готовились к переходу через реку на нашу территорию? Я хочу услышать честный ответ, потому что я слышал эти факты от венгров. Это что значит? Орбан, премьер, который поехал до этого в Москву и получил информацию от Путина о вторжении, он готовился также делить Украину?», – заявил Чалый.
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