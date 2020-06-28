Венгерские войска войдут в Закарпатье по сценарию оккупации 1939 года

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Будапешт готов привлечь Многонациональный инженерный батальон «Тиса» для преодоления последствий наводнений и паводков в западных областях Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за погодных условий в некоторых частях Украины в последние дни возникли наводнения и паводки. Мы предложили свою помощь нашим соседям для успешной защиты и восстановления. Венгерские солдаты Многонационального технического батальона Тиса, который специализируется на выполнении задач после стихийных бедствий, готовы отправиться в указанное место, если этого потребуют украинские власти», – написал Сиярто.

Предложению Венгрии крайне обрадовался министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, разразившись лестью в адрес Будапешта.

«Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинском предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон «Тиса» для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и хорошие соседи. Работаем также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали», – ответил украинский дипломат.

Слова Кулебы удивили политолога Владимира Корнилова. Он напомнил, что в прошлом Венгрия для ввода войск и оккупации Закарпатья использовала именно проблему наводнений.

«Интересно, а Кулеба в курсе, что венгры в 1939 г. оправдывали оккупацию Закарпатья именно неконтролируемой вырубкой там леса (прямо как сейчас) и грозящими из-за этого затоплениями? Именно этот мотив приведен в письме главы венгерского МИДа Чаки послу Германии от 26 февраля 1939 г.: «Карпатская область имеет для нас важное значение не для установления общей с поляками границы, а потому, что мы не хотим допустить истребление лесов так называемым украинским правительством… Мы имеем сведения, что такая опасность существует, ибо правительство Волошина хочет покрыть дефицит бюджета за счет разработки лесов», – цитирует Корнилов исторический документ.

«После чего Будапешт тоже ввел туда свои спецбатальоны. Чего не сделаешь ради спасения экологии!» – язвительно комментирует эксперт.