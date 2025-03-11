Венгерский евродепутат: «Вооружая Украину, мы играем с Третьей мировой!»

Константин Серпилин.  
11.03.2025 21:59
  (Мск) , Страсбург
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Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Лидеры ЕС полностью закрывают глаза на происходящее на Украине, а также утечку оружия и миллиардов средств, передаваемых Киеву.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Венгрии Жужанна Борвендег, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры ЕС полностью закрывают глаза на происходящее на Украине, а также утечку оружия и...

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«Венгрия уже много лет находится наряду с другими странами из-за «отсутствия прозрачности». Почему это не беспокоит вас в случае с Украиной? Мы не можем об этом говорить. Там нелегитимный президент, насилие и нарушения прав человека происходят каждый день, ущемление прав меньшинств постепенно превращается в геноцид.

Вместо того, чтобы голосовать за астрономические суммы, нам нужно провести расследование и выяснить, сколько миллиардов евро, отправленных туда, попало в карманы. Нужно выяснить, всё ли оружие, отправленное туда, дошло до адресата, не попало ли оно в такие террористические организации, как ХАМАС или ИГИЛ», – вопрошал он.

«Нужно активизироваться, взять себя в руки и  осознать реальность, прежде, чем фантазировать о членстве Украины в ЕС и НАТО, потому что вы играете с риском начала Третьей мировой», – сказала венгерка.

Ранее Борвендег требовала в Европарламенте пересмотреть границы Украины.

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