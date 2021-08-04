Венгрии и Польше угрожает европейское нерукопожатие

04.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В Европейском союзе намерены заставить Венгрию пересмотреть принятый в стране закон о запрете ЛГБТ-пропганды среди несовершеннолетних. При этом даже вносятся инициативы лишить Венгрию членства в Евросоюзе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в частности заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, по мнению которого, «нужно провести референдум по вопросу, хотят ли граждане мириться с Орбаном в ЕС».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Впрочем, как рассказали «Известиям» в Совете ЕС, покинуть объединение страна может только добровольно — процедуры ее исключения не существует, хотя в Брюсселе твердо намерены принудить Будапешт изменить политику в отношении ЛГБТ-сообщества: на то, чтобы пересмотреть закон, у Венгрии есть время до середины сентября, после чего будем подан иск в Европейский суд.

Сомневаются, что получится воплотить инициативу люксембургского министра и эксперты.

«В 2000 году в Австрии образовалось правительство под эгидой Австрийской народной партии во главе с канцлером Шюсселем, куда вошла партия экстремиста Йорга Хайдера. Евросоюз подверг Австрию санкциям – ее лишили права голоса в Евросовете, отменялись различные визиты. Это был максимум. Думаю, в отношении Венгрии и Польши возможно подобное нерукопожатие – их как бы перестанут замечать. Но исключать их никто не будет – такой процедуры нет», – сказал глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.