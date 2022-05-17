«Венгрий полный ЕС»: украинский энергетик о невозможности эмбарго на нефть из РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вопрос эмбарго на поставки российской нефти растянется на полтора десятка лет и будет стоить Евросоюзу миллиарды долларов.

Об этом в своём Telegram-канале пишет эксперт киевского Института энергетических исследований Евгений Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он отметил, что вопрос эмбарго разделил ЕС, однако думать, что дело в одной лишь Венгрии – наивно.

«Польша будет отказываться от российской нефти. Об этом меньше говорят. Рынок поставок нефти и трубопроводной и танкерами – очень тесно связан. И потому наивно полагать, что дожав Венгрию – вот сразу российской нефти не будет в бензине, дизеле, нефтехимпереработке ЕС. Очень все было бы просто. И отдельный вопрос экономическая составляющая переработки, НПЗ, продажа трейдерами готовой продукции, налоги. То есть, с такой точки зрения, владельцы (бизнес-инвесторы) настолько неразумны, что вот просто не догадывались, что можно на одном заводе перерабатывать и российский «юралс», и саудовскую «араб» или эмиратскую «дубай». И заодно канадскую «вестерн Канадиан». Да уж ладно – смешать все в кучу и гнать отличный и качественный бензин. На такое шоу сбежался бы смотреть весь мир. Ну и заодно глянуть, как фактически сжигают миллиарды долларов, которые были вложены в НПЗ», – объяснил эксперт.

По его словам, заявления о паре месяцев на модернизацию НПЗ для переработки другой нефти – «все это чёс и неправда».

«Даже премьер Венгрии Орбан не говорит правду, когда обещает, что нужно лишь 700 млн евро для заводов и «трубы». И даже когда он говорит, что нужно 4-5 лет для отказа от российской нефти – это также неправда. Если смотреть на аналогичные проекты в других странах, то модернизация завода потребует до 2 млрд. евро (и фактически пол нового завода надо делать). Но проблема в другом – нужно будет дотировать остальные экономики Венгрии, поднять цены на топливо (что также сказал Орбан). И этот вопрос может стоить ЕС больше и длиться 10-15 лет. А за Венгрией могут выстроиться еще один ряд стран-желающих компенсации. То есть, где взять деньги? Этого в ЕС не знают», – обращает внимание Корольчук.

Также он признал, что переход Украины на нефтепродукты из ЕС в ближайшей перспективе не сулит для населения ничего хорошего.

«Нужно понимать, что эмбарго на российскую нефть сразу будет поднимать цену на топливо. Трейдеры в ЕС очень осторожно сейчас оценивают, что в таком случае цена бензина и дизеля в Украине может двигаться в сторону до 3 и более долл. Поэтому это не только Венгрия и Орбан должны ставить вопрос о дотациях или субвенциях. Это вопрос также правительства, власти, которые должны ставить этот вопрос перед ЕС», – подытожил украинский энергетик.