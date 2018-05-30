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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Образование, Общество, Политика, Украина

Венгрия дала Украине шанс пойти на компромисс


Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона Украины «Об образовании», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

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«Наша цель — дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей», — заявил Сиярто.

По его словам, Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.

«В группу должны входить руководители министерств, ответственные за иностранные дела и образование, а также представители венгерского меньшинства в Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии», — сказал Сиярто.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон Украины «Об образовании», принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Он заключается в том, что до старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств. Потом можно учить этот язык только, как отдельный предмет.

Венгрия заявила о том, что не станет поддерживать сближение Украины с Европой до тех пор, пока закон не будет отменен. В феврале Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО.

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