Венгрия даст Москалю государственную награду

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Берегово заявил, что хочет представить к награде бывшего главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Венгрии.

“Министр также объявил, что выдвинул кандидатуру бывшего губернатора Закарпатья Геннадия Москаля на государственную награду Венгрии за его деятельность в интересах развития отношений между двумя странами и сохранения прав закарпатской венгерской общины”, — говорится в заявлении.

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Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию. В настоящий момент Москаль баллотируется в Верховную Раду как самовыдвиженец по одному из мажоритарных округов на Луганщине.