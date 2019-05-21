Венгрия держит наготове дубинку для Зеленского

21.05.2019, Киев, Игорь Петров

Венгрия рассчитывает на изменение политики Украины в отношении венгерского меньшинства, в частности, на отмену закона об исключительности украинской мовы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия питает большие надежды в отношении Зеленского и его будущей политики. Сейчас ходят разные слухи кто будет назначен на должность министра иностранных дел. Если это будет человек, не связанный со старой командой Климкина и Порошенко, то это уже может послужить позитивным сигналом для налаживания отношений с Венгрией.

Еще одним позитивным сигналом может послужить решение Конституционного суда по языковому закону. Либо какие-то иные попытки со стороны команды Зеленского этот закон затормозить.

Для Венгрии этот закон является колоссальным раздражителем, и если будут внедряться его статьи, то отношения с Венгрией и дальше будут ухудшаться. Венгрия будет блокировать все встречи на уровне Украина-НАТО, будет стараться блокировать европейские инициативы в рамках ЕС», – сказал он.