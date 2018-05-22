22.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Венгрия готовит новый облом для Украины

Саммит Украина-ЕС, который запланирован на 9 июля, может не состояться из-за позиции Венгрии, которая резко критикует новый украинский закон об образовании, ущемляющий права этническиъ венгров, ущемляющих в Закарпатье.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все саммиты с НАТО были заблокированы венгерской стороной. Сейчас Венгрия внесла инициативу на уровне НАТО о том, что НАТО следует включить в свою сферу безопасности те территории Украины, которые населены меньшинствами, имеющими государство в составе НАТО. Речь идет о венграх и румынах.

С таким же успехом Венгрия может заблокировать саммит с ЕС, – как она блокирует саммит НАТО с Украиной. Не вижу гарантий, что он произойдет.

Тем более, сейчас происходит эскалация военных действий на Донбассе, – причем, по инициативе украинской стороны – наступление на Горловку, взрыв моста на трассе Лугкнск-Красный Луч и т.д.

Вторая тема, по которой Украина попадает в европейскую повестку дня – проведение финала Лиги чемпионов. 2200 болельщиков мадридского «Реала» отказались от посещения этого мероприятия и сдали билеты, потому что цены на жилье задраны на эти дни, весь центр перекрыт-перекопан. Все это попадает в интернет и европейские СМИ и все, кто интересуются футболом, видят это», – сказал Белашко.