Венгрия и Словакия конкурируют за право перепродавать Украине российский газ подороже

08.02.2022  13:50 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Венгрия, Россия, Словакия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Словакия рассматривает возможность удвоения мощностей своей ГТС для т.н. «реверсных» поставок газа в Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Словакия рассматривает возможность удвоения мощностей своей ГТС для т.н. «реверсных» поставок газа в Украину....

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«Словацкая газотранзитная система предоставляет двойную мощность потока газа через Словакию в Украину. Мы готовы проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта», – сказал Иван Корчок.

За словами о помощи Украине в избавлении зависимости от поставок из России, на самом деле, стоит банальный коммерческий интерес Словакии. Ведь сама она будет получать российское топливо через «Южный поток».

Правда, сейчас это не единственный желающий заработать на перепродаже российского газа Киеву – на Украине уже стремится заработать Венгрия, указывает экономист Александр Дудчак.

«Опаздывает Словакия. Поставлять на Украину российский газ может и Венгрия – не напрасно же Орбан попросил дополнительный млрд кубов к существующему контракту. И, судя по всему, российский газ идет на Украину и из Германии через Польшу. А продавать его будут по ценам спотового рынка.

Словакия неплохо зарабатывала на реверсе газа для Украины. Теперь попытается заработать на транзите, но для этого нужно довести до ума свою газовую инфраструктуру.  Да и получать газ в обход Украины дешевле. Украина быстрыми темпами превращается в Великий Транзитный Тупик», – говорит Дудчак.

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