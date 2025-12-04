Венгрия унижает Украиноу, когда обусловливает ее гипотетическое вступление требованием решить проблемы закарпатских венгров.

Об этом руководитель программы Transatlantic Trusts Жужанна Вег заявила на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Венгрия уже доказала, что относится к Украине не как к субъекту, а как к объекту международных отношений. Очень интересно, как Венгрия использует вопрос меньшинств в случае с Украиной. Если бы венгерское правительство действительно хотело решить эту проблему и обеспечить защиту венгерского меньшинства, то первым шагом было бы обсуждение таких прав в рамках ЕС.

Вместо этого венгерское правительство выдвигает условия и постоянно меняет правила игры. Это другая форма уязвимости», – выразила недовольство Вег.