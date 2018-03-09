09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Закарпатье, Миссия ОБСЕ, Мнение, Общество, Политика, Украина

Венгрия хочет, чтобы Миссия ОБСЕ наблюдала не только в Донбассе, но и в Закарпатье


Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что выступает за расширение присутствия миссии ОБСЕ на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Общества венгерской культуры Закарпатья, сообщает сайт МИД Венгрии.

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«Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье», — сказал Сиярто.

Также он добавил, что ожидает от Украины обеспечения безопасности венгров в этом регионе.

«Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров», — добавил руководитель венгерского МИД.

Напомним, недавно посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что нет ничего плохого в автономии и «требования венгерских нацменьшинств на Закарпатье получить автономию не является сепаратизмом». В МИД Украины заявили, что венгерский посол превышает свои полномочия.

Ранее Общество венгерской культуры в Украине заявило, что выступает за введение постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье. Организация благодарит правоохранителей за раскрытие нападения на офис Общества венгров Закарпатья в феврале.

Кроме того, организация «приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива».

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