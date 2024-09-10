Венгрия нашла лучшее применение своим деньгам – вместо Украины их отдадут на оборону Чада

Сергей Рыжов.  
10.09.2024 12:21
  (Мск) , Москва
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Африка, Венгрия, Война, Деньги, Дзен, Дипломатия, ЕС, Политика, Украина


Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону африканского Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине, а также намерена повысить уровень дипломатического присутствия в этой стране Сахеля.

Как сообщает  венгерское издание «Madyar Nemzet», такое заявление  главный дипломат в правительстве Виктора Орбана Петер Сиярто сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Чада.

Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону африканского Чада вместо...

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«Венгерское правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 млн евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада» , — заявил Сиярто, добавив, что предложение будут обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября, и Будапешт «надеется, что ее примут».

 

Он также сообщил, что во время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом этой страны  Махаматом Деби был подписан комплекс соглашений, в частности в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.

«Для того, чтобы наше личное присутствие было максимально эффективным, мы решили превратить наше дипломатическое представительство в Нджамене в посольство, которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства», — отметил Сиярто.

Отметим, что такие заявления выглядят со стороны Будапешта откровенным издевательским троллингом в сторону Киева, который лихорадочно побирается на Западе, выпрашивая финансовую помощь.

В то же время, председательствующий до конца года в ЕС Будапешт выбрал наиболее элегантную форму для отказа Украине: мол, есть страны, которым нужнее. С другой стороны, говорить о каких-то серьезных венгерских интересов в Сахеле тоже не приходится. Так что перед нами именно хорошо просчитанный и демонстративный политический жест, адресованный боюссельской бюрократии. 

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