«Венгрия не продаётся ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Соросу» – в Будапеште прошёл грандиозный Марш Мира

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Сотни тысяч венгров прошли маршем по столице Будапешту, чтобы продемонстрировать свою силу и единство в защите христианских консервативных ценностей, против гендерной идеологии, милитаристской риторики и деятельности глобалистов. Участники прошли на остров Маргит, символизирующий единство венгерской столицы, где премьер-министр Виктор Орбан произнес зажигательную речь. К венграм присоединились зарубежные сторонники из Швеции, стран Прибалтики и других уголков Европы.

Об этом сообщает Hungary Today, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём выступлении Орбан обратился со словами поддержки и Божьего благословения к венграм Закарпатья, которые в течение двух лет ждут окончания войны, лишённые всех прав.

«Мы с вами и уверяем вас, что недалек тот день, когда ваша судьба изменится к лучшему», – пообещал глава правительства Венгрии.

Премьер-министр также направил слова поддержки своему словацкому коллеге Роберту Фицо, который стал жертвой покушения, совершенного леволиберальным фанатиком.

«Венгрия не продается ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни американскому олигарху Джорджу Соросу», – заявил Виктор Орбан.

Говоря о предстоящих выборах в Европарламент, он заявил, что венгры посылают своих кандидатов «покорить Брюссель».

«Нам нужны такие люди, как мы, которые не верят в войну и насилие, но верят в силу единения», – добавил он.

«Нам нужно победить, продолжил премьер-министр, и нам нужно выиграть выборы таким образом, чтобы евробюрократы в Брюсселе в страхе открыли нам ворота города и в страхе покинули офисы», – подчеркнул глава венгерского правительства.

Он выразил уверенность, что всё в Европе сегодня складывается в пользу консервативных сил: их сила, благое дело, которому они служат, даже отсутствие навыков у их оппонентов.

«Европа сегодня готовится к войне. У провоенного поезда нет тормозов, и машинист сошел с ума. Мы постараемся остановить этот поезд. Мы вовремя отцепили венгерский вагон от поезда, несущегося на самозабвение наций, мы спасли венгерских детей из рук гендерных активистов. Мы также не позволим переправить наших детей и внуков на украинский фронт», – пообещал Виктор Орбан.

Он повторил свой главный политический лозунг: «Нет миграции, нет гендеру, нет войне».

«В третий раз мы не пойдем на восток, мы не пойдем снова на русский фронт, мы там были уже два раза, нам там нечего находиться» – подчеркнул он.



По словам Орбана, венгры не будут приносить себя в жертву ради денег военных спекулянтов. Он добавил, что американский олигарх Джордж Сорос 30 лет назад написал собственный сценарий, согласно которому Россию могут победить западные технологии и восточноевропейская рабочая сила, а нехватка рабочей силы может быть восполнена за счет миграции. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что этому делу служат глобалисты, но консерваторы «не намерены подчиняться».

«Хватит Брюсселю заигрывать с Соросом. Провоенные силы должны уйти. Многие люди верят, что зла не существует, хотя за всеми мировыми войнами стоит именно зло. Но сейчас пришло время изгнания дьявола», – закончил Виктор Орбан своё выступление.