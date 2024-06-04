Венгрия обязана говорить плохо о России! – враги Орбана устроили провокации

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Любой, кто в Венгрии стал бы говорить плохо о России, потерял бы поддержку населения. Об этом с сожалением рассказал венгерский оппозиционный либеральный политик Петер Мадьяр в интервью польскому изданию Rczespospolita. По словам Мадьяра, причиной тому – «десятилетие промывания мозгов» при власти Виктора Орбана и партии «Фидес». Сам Петер Мадьяр, возглавляющий прозападную партию «ТИСА» («Достоинство и свобода»), заявил, что считает Путина «агрессором, развязавшим войну против Украины».

При этом он не решается критиковать позицию Орбана относительно войны на Украине и сосредотачивает свою пропаганду на коррупционных скандалах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Европарламента либералка Каталин Чех отреагировала на заявление Петера Мадьяра на своей странице в социальной сети с недовольством.

«С сожалением прочитала в прессе заявление Петера Мадьяра о том, что он не будет критиковать Россию, чтобы “не потерять избирателей”. (…) Не в интересах Венгрии не говорить о российской агрессии, угрозе войны, исходящей от Путина, и нарушении мира на континенте. Наибольшую опасность для Европы представляет именно то, что все больше и больше людей займут пророссийскую позицию из-за страха перед популистами Орбана. Это будет настоящая победа Виктора Орбана», – написала Каталин Чех.

Венгерские либералы, будучи не в силах совладать с общественным мнением в собственной стране, решили отыграться на оппонентах, используя запрещённую в России социальную сеть Facebook. По доносу Петера Мадьяра цензоры Facebook удалили запись выступления Виктора Орбана на Марше мира, состоявшемся 1 июня в Будапеште.

Венгерское издание Híradó.hu обратило внимание, что Дора Давид, являющаяся юристом экстремистской сети Facebook и работавшая ранее в сети Сороса, сегодня баллотируется под вторым номером в Европарламент в списке Мадьяра «ТИСА».

В субботу, сразу после Марша мира, Петер Мадьяр в ходе своего онлайн-брифинга потребовал от правительства прекратить антивоенную кампанию. Он пообещал подать в суд на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «распространение паники».