Венгрия осудила американские санкции против руководства боснийских сербов

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Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи заявил, что санкции против демократически избранных руководителей Республики Сербской ведут к нестабильности и углублению конфликтов.

Об этом он рассказал в интервью МТИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель венгерского внешнеполитического ведомства уверен, что вместо санкций необходимо строить диалог, основанный на взаимном уважении.

«Санкции против демократически избранных лидеров – это шаг против стабильности. Вместо этого следует проводить консультации на основе взаимного уважения не про Западные Балканы, а с Западными Балканами. Именно поэтому Венгрия поддерживает демократически избранных лидеров и призывает к установлению реального диалога», – заявил Стараи.

Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении руководства Республики Сербской БиГ. Под санкции попали сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, спикер Народной скупщины Ненад Стевандич, премьер-министр Радован Вишкович и министр юстиции Милош Букейлович.

Президент РС Милорад Додик попал в санкционный список США еще раньше – в 2017 и 2022 годах. В этот раз причиной введения санкций стало принятие Республикой Сербской закона, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины признаются недействительными на ее территории.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины традиционно работает на лишение Республики Сербской ее суверенитета. В частности он выносил решения по передаче ее государственных и военных земель, лесов и водоемов Сараево, запрещал символику и празднование Дня Республики.