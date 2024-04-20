Венгрия отказалась занимать чью-либо сторону в российско-украинском конфликте

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Сегодня без Венгрии, без венгерского народа, без голоса венгерского правительства в Европе нет свободы.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире программы «Доброе утро, Венгрия!» на радиостанции Kossuth Rádió.

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«Наша планета стал опасным местом, все боятся, что война израильтян против террористической организации может перерасти в конфликт между странами», – сказал глава венгерского правительства.

Тем временем «с нами по соседству идут российско-украинская война и беспорядки на Балканах», добавил он. По мнению премьер-министра, на Ближнем Востоке необходимо сделать все, чтобы конфликт не перерос в войну, потому что это будет уже не дело народов, живущих там, но и общеевропейское, потому что это приведет к потокам беженцев, военным разрушениям, новым экономическим расходам и издержкам для Европы.

«Что касается украинского вопроса, то в Брюсселе царит военная атмосфера, – заявил премьер-министр Венгрии. – Пока мы говорим о российско-украинской войне, лидеры в Брюсселе говорят о ней как о своей собственной войне. Сейчас мы подошли к тому моменту, когда всерьез обсуждается, что Европа должна отправить солдат на Украину. В войне открывается новая глава».

По словам Орбана, большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Венгрия пережить вторую главу войны.

«Пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем вмешиваться в российско-украинскую войну ни на одной из сторон», – заявил венгерский премьер-министр.

Велущий спросил, как можно избежать этого, учитывая, что голоса за войну звучат из НАТО и ЕС.

«НАТО – это система обороны, – заявил Орбан. – Венгрия присоединилась, исходя из принципа, что, если страна-член НАТО подвергнется нападению, государства-члены встанут на ее защиту, но о совместном нападении на какую-либо страну не может быть и речи».

Премьер-министр сказал, что хотя Евросоюз не является военной организацией, но государства-члены обладают военным потенциалом.

Орбан подчеркнул, что всегда работает над тем, чтобы не допустить ситуации, когда деньги, принадлежащие Венгрии, окажутся на Украине, а не в его стране.

«Дипломатия должна вернуть себе свою роль. Украине следует давать Украине как можно меньше денег», – заявил он.

Коснулся премьер и проблемы со свободой слова в Европе.

«Появились либеральные сообщества, в которых факторы, формирующие общественное мнение, такие как средства массовой информации, университеты и политики, стали однообразными», – отметил он.

Орбан напомнил, что, например, в немецкой прессе, независимо от политической стороны, нет разницы в таких вопросах, как нелегальная миграция. Касаясь запрета консервативного мероприятия «Мир и миграция» в Брюсселе, он подчеркнул, что это лишь один из примеров ограничения свободы слова.

«Но люди также рискуют потерять рабочее место, если у них формируется мнение, отличное от общепринятого», – отметил венгерский премьер.

Он рассказал, что власти угрожали отелю, предоставившему площадку, а также компании, обслуживавшей гостей.

Орбан напомнил:

«Здесь, в Венгрии, в публичной сфере, есть место как консервативным, так и либеральным мнениям, а в социальных сетях могут проявляться любые формы мнений. И здесь никто не страдает из-за своего публично высказанного мнения. Сегодня без Венгрии, без венгерского народа и без венгерского правительства в Европе нет свободы».

Он добавил, что известный финансовый спекулянт и политический провокатор, идеолог глобализма Джордж Сорос описал свой план из шести пунктов по миграционному кризису в сентябре 2015 года, в котором говорится, что каждый год Европе следует принимать один миллион человек и создавать для зоны безопасности. Венгерский премьер подчеркнул, что, если посмотреть на законодательство, то план Сороса реализуется.

«Венгры сами решают, с кем они хотят жить на территории своей страны», – говорит Орбан.

По его словам, ужесточение политики в отношении мигрантов не поможет решить проблему. Суть проблемы миграции заключается в том, пускают мигрантов на территорию данной страны или нет. Тех, кого однажды уже впустили, больше нельзя депортировать. Ключевой вопрос заключается в том, где мигранту следует ждать рассмотрения его заявления.

Возвращаясь к войне на Украине, Орбан отметил, что одним из её результатов является демпинг украинского зерна. Провоенные правительства не могут сказать Украине «нет». При этом венгерские аграрии не могут продать излишки урожая из-за демпинга зерна, добавил он.

«Если мы потеряем наши европейские рынки, это приведет к снижению цен и подвергнет риску фермеров», – сказал Орбан.

По его словам, ЕС на стороне украинских олигархов и крупных американских компаний против европейских фермеров.

В целом он выносит нынешнему руководству ЕС неутешительный приговор.

«Зеленый переход провалился, укрепление среднего класса провалилось, экономика не стала более конкурентоспособной. Лидеры Брюсселя не заслуживают еще одного шанса», – отметил он.

«На самом деле перед нами два пути: война или мир. Левые поддерживают войну, потому что они получают деньги из Брюсселя. Война или мир – вот главный вопрос» – заключил премьер-министр Венгрии.