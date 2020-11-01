Венгрия отвергла претензии Украины по вмешательству на Закарпатье

01.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина позволила себе недипломатичные высказывания в адрес МИД Венгрии, которое Киев обвиняет во вмешательстве во внутренние дела путем агитации за венгерские партии и их кандидатов накануне выборов, которые состоялись на прошлых выходных в Закарпатье.

В эфире телеканала «Наш» посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, заявил, что не согласен с претензиями Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дипомат напомнил, что раздражения Киева вызвали записи в фейсбуке и выступления министра иностранных дел Венгрии Петера Сияйрто, который призвал голосовать за провенгерскую партию на Закарпатье и действующего мэра Берегово.

«Я думаю, что это не была агитация, практически он не присутствовал ни на каких предвыборных мероприятиях. Это было только в венгерской прессе, эта декларация. И он сказал, что, во-первых, венгры должны идти и присутствовать на выборах, потому что это очень важно. И, конечно, надо поддерживать венгерскую организацию.

Ну, представьте себе, эта венгерская организация, которая не совсем политическая партия, потому что это этническая, культурная ассоциация. Других возможностей нет, чтобы баллотироваться на выборах. Она существует там, в Закарпатье с 1988-го года, поэтому я считаю, что это единственная организация венгров.

Если ты говоришь: «Поддерживайте эту организацию», это, можно сказать, особая политическая партия в Украине, поэтому мы считаем, что украинская пресса, украинский МИД очень сильно ошибается, что это была агитация. Это раз.

Второе – мой министр сделал эту запись в Фейсбук, и это тоже было опубликовано в украинской прессе, что это была агитация. Он сказал три вещи – что сегодня венгры должны идти на выборы, потому что без этого не будет представительства венгров в местных органов. И, конечно, он сказал, что было бы хорошо, если бы венгры попали в областной совет. И, конечно, есть один мэр, который прекрасно работал – это мэр Берегово, и хорошо, если он сможет продолжать свою работу. Но он не агитировал, не сказал, что все венгры должны идти туда.

Ответ – это другой вопрос. Очень быстро был ответ МИДа, и там появились не совсем дипломатические реакции. Что они сказали о венгерских чиновниках или Венгрии вообще? «Коварный удар», «нагло заниматься этими делами». Это не совсем дипломатический язык. Эта реакция была не в балансе с тем, что происходило», – заявил Ийдярто.