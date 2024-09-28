Венгрия, первой из стран ЕС присоединилась к китайской платформе по Украине, заслужив осуждение Брюсселя

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Китай, Бразилия, Пакистан и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для урегулирования военного конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И.

По словам китайского дипломата, это не закрытая группа, а открытая платформа, которая «стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу».

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Как сообщила в пятницу вечером, 27 сентября, пресс-служба МИД Китая, глава министерства Ван И в кулуарах ООН провел встречу с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.

«Друзья мира были созданы во имя мира и должны быть приветствованы международным сообществом. Друзья мира стремятся высказать объективный и рациональный голос и сыграют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса», — утверждают в МИД КНР.

Также сообщается, что главный специальный советник президента Бразилии отметил большое значение «Консенсуса из шести пунктов», достигнутого Бразилией и Китаем «по украинскому кризису». Страны продолжат работать вместе, чтобы в качестве «друзей мира» достигать «всеобщего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации».

Ключевым пунктом бразильско-китайского плана является немедленное прекращение боевых действий по текущей на момент договоренности, линии разграничения. В документе из шести пунктов также отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, «проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов».

Бразилия и Китай также требуют от всех сторон придерживаться трех принципов деэскалации конфликта: не расширять поле боя, не усиливать боевые действия и избегать провокаций.

В заявлении страны также отмечают недопустимость использования оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического, и обращают внимание на необходимость предотвратить ядерное распространение и избежать ядерного кризис

Инициатива потихоньку расширяется. Сегодня стало известно, что кроме Китая, Бразилии и Пакистана к созданному под их эгидой клубу «Друзья мира» присондинилась Венгрия, о чем обьявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседание группы также пригласили Швейцарию и Францию, которые «являются одними из немногих европейских стран, приглашенных к участию в этой мирной инициативе».

«Венгрия поддерживает дипломатические усилия в рамках китайско-бразильского мирного плана, который отмечает дипломатию как единое решение, предотвращая ядерную эскалацию и избегая разделения мира на Восточный и Западный блоки. Поставки оружия только затягивают конфликт и усугубляют страдания. (…) Большинство стран мира стремится к миру», – добавил Сийярто.

По словам дипломата, Страны Глобального Юга, такие как Египет, Саудовская Аравия и Турция, «разочарованы тем, что приходится платить за далекую от них войну».

Тем временем, досиживающий последние дни в должности при уже утвержденной сменщице из Эстонии еврокомиссар по иностранным делам Жозеп Боррель осудил участие Венгрии в китайско-бразильской инициативе «Друзья за мир».

Отвечая на вопрос, продолжит ли ЕС поддерживать Украину, если США прекратят оказывать помощь, Боррель сказал, что считает, что сильная политическая приверженность поддержке Украины в Европе останется. Но добавил, что начинает видеть некоторые признаки ослабления европейского провоенного единства.

«Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, начинающая думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова «капитуляция», но их подходы вполне эквивалентны. И я впервые вижу, что государство-член ЕС принимает участие во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского», — сказал Боррель, намекая на присоединение Венгрии к группе «Друзья за мир».

Еврочиновник добавил, что это «уникальный случай» и выразил надежду, что такие настроения «не приведут к пандемии среди государств-членов ЕС».