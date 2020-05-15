Венгрия, Польша и Албания не удержатся в ЕС – украинский дипломат

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ближайшие пять лет Венгрия, Польша и Албания покинут Евросоюз из-за своей антиглобалистской позиции.

Об этом в эфире программы «Территории свободы» заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия и Польша, а также Албания – это союзники Трампа, с которыми он общается. Несмотря на то, что это маленькие страны, но они в ближайшие пять лет уйдут из Евросоюза», – сказал Телиженко.

По его словам, это будет продолжение распада Евросоюза, которое началось уже сейчас, после выхода из него Великобритании, которой руководит «тоже союзник господина Трампа господин Джонсон».

«Венгрия, Польша и Албания будут иметь боле консервативную, антиглобалистскую позицию, чтобы идти дальше», – заявил экс-дипломат.