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15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Венгрия попросила Госдуму помочь поставить на место Украину

Парламентарии Венгрии обратились к российским коллегам с просьбой осудить национальную политику Украины и ущемление прав меньшинств в этой стране.

Об этом, выступая с трибуны Государственного Совета Крыма, заявил спикер Госдумы РФ Владислав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы Госдумы, сегодня на Украине массово нарушаются права не только русскоязычного населения, но и других национальных меньшинств.

«Сегодня нарушаются права народов, проживающих на территории Украины. Посмотрите – право на язык, право на образование на родном языке. Это касается не только русских, это касается и поляков, это касается венгров. И к нам обращались наши коллеги из Венгрии с призывом дать этому оценку. Это ненормально», – заявил Володин.

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