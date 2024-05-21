Венгрия потребовала возобновить энергетическое сотрудничество с Россией

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Отказ от дешёвых российских энергоресурсов даже во время войны – не в интересах Венгрии.

Об этом в интервью portfolio.hu заявил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар.

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«Прежняя экономическая модель больше не действует. Старая формула заключалась в следующем: передовые технологии + дешевая российская энергия = конкурентоспособная западная продукция… Европа отказалась от этой формулы, но у нее пока нет альтернативного решения, поэтому будущее Европы – это неизвестное в уравнении», – отметил венгерский министр.

По его мнению, после войны должно быть возобновлено европейско-российское энергетическое сотрудничество:

«В этом Венгрия может стать посредником, которому могут доверять обе стороны. Но в этом очевиден и наш собственный национальный интерес, поскольку наша уязвимость в энергетической отрасли по историческим и географическим причинам намного выше, чем у тех, кто так счастлив судить венгерскую энергетическую политику», – подчеркнул Лазар.

Он объяснил, почему Будапешту следует разговаривать и с Киевом.

«В Подкарпатье находится значительное венгерское меньшинство, являющееся заложниками войны, и только из-за них необходимо поддерживать диалог с Украиной», – заявил Лазар.

По словам министра, единственное, что имеет значение, особенно с точки зрения украинцев, это то, какой будет цена, даже с учётом потери территории.

«Необходимо вести переговоры, а не воевать. Международное сообщество должно заставить стороны уйти с передовой и сесть за стол переговоров. С этой точки зрения не очень хорош путь, который выбрали НАТО и некоторые европейские державы, то есть побудить своих союзников присоединиться к войне. С одной стороны, НАТО является оборонным альянсом, а с другой стороны, ЕС не заинтересован, чтобы государства-члены тратили деньги налогоплательщиков на военные расходы. Чем больше денег будет стоить финансирование войны на Украине, тем хуже будет ситуация в Европе – экономически, политически и, к сожалению, также с точки зрения безопасности», – резюмировал Лазар.