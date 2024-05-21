Венгрия потребовала возобновить энергетическое сотрудничество с Россией

Дьердь Габор.  
21.05.2024 15:12
  (Мск) , Будапешт
Просмотров: 581
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика


Отказ от дешёвых российских энергоресурсов даже во время войны – не в интересах Венгрии.

Об этом в интервью portfolio.hu заявил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар.

Отказ от дешёвых российских энергоресурсов даже во время войны – не в интересах Венгрии....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Прежняя экономическая модель больше не действует. Старая формула заключалась в следующем: передовые технологии + дешевая российская энергия = конкурентоспособная западная продукция… Европа отказалась от этой формулы, но у нее пока нет альтернативного решения, поэтому будущее Европы – это неизвестное в уравнении», – отметил венгерский министр.

По его мнению, после войны должно быть возобновлено европейско-российское энергетическое сотрудничество:

«В этом Венгрия может стать посредником, которому могут доверять обе стороны. Но в этом очевиден и наш собственный национальный интерес, поскольку наша уязвимость в энергетической отрасли по историческим и географическим причинам намного выше, чем у тех, кто так счастлив судить венгерскую энергетическую политику», – подчеркнул Лазар.

Он объяснил, почему Будапешту следует разговаривать и с Киевом.

«В Подкарпатье находится значительное венгерское меньшинство, являющееся заложниками войны, и только из-за них необходимо поддерживать диалог с Украиной», – заявил Лазар.

По словам министра, единственное, что имеет значение, особенно с точки зрения украинцев, это то, какой будет цена, даже с учётом потери территории.

«Необходимо вести переговоры, а не воевать. Международное сообщество должно заставить стороны уйти с передовой и сесть за стол переговоров. С этой точки зрения не очень хорош путь, который выбрали НАТО и некоторые европейские державы, то есть побудить своих союзников присоединиться к войне. С одной стороны, НАТО является оборонным альянсом, а с другой стороны, ЕС не заинтересован, чтобы государства-члены тратили деньги налогоплательщиков на военные расходы. Чем больше денег будет стоить финансирование войны на Украине, тем хуже будет ситуация в Европе – экономически, политически и, к сожалению, также с точки зрения безопасности», – резюмировал Лазар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть