Венгрия снова предложила Украине путь в НАТО в обмен на родной язык для нацменьшинств

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Венгрии заявили, что отменят блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в принятые Верховной Радой при Петре Порошенко дискриминационные в отношении нацменьшинств законы об образовании и о языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью “Радио Свобода”.

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“Если речь об образовании – это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока “образовательный закон” не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки (в закон – ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были. По “языковому закону” – то он практически “убивает” шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит”, – сказал Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

“Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло…Но без сомнений – итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии”, – сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон “неприемлемым”. Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Напомним, согласно последним соцопросам относительное большинство украинцев сегодня выступает за интеграцию страны в НАТО и проголосовало бы за это на референдуме, если бы такой провели.