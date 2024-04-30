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Венгрия выступает за мир, но против неё работает гигантская машина, пытающаяся изменить эту позицию страны.

Об этом в ходе заседания Государственного собрания страны заявил парламентский секретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер в парламенте Венгрии, сообщает Magyar Nemzet.

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«Позиция венгерского правительства и фракции «Фидес» ясна с первого дня начала войны: мы на стороне мира», – заявил Янош Халас, заместитель лидера фракции правящей партии «Фидес» в своем выступлении перед обсуждением повестки дня в парламенте.

По его словам, Венгрия до сих пор не поставляет оружие Украине и не намерена отправлять солдат на фронт в эту страну.

По его словам, чем дольше длится война, тем выше риск эскалации.

«Западные европейцы сначала отправляли на фронт только каски, затем боеприпасы и стрелковое оружие, затем танки и ракеты. Сегодня, к сожалению, мы дошли до того, что некоторые западные политики заговорили о вводе на Украину сухопутных войск», – заметил политик от правящей партии.

Опасный поворот осуществляется и в руководстве НАТО: в начале месяца прошла встреча министров иностранных дел, на которой был сделал шаг к вовлечению альянса в войну. Согласно документу, НАТО должно взять на себя координирующую роль в поставках украинского оружия и обучении солдат.

«Это шокирует, и это неприемлемо», – подчеркнул Янош Халас. Он добавил: Венгрия не может ни участвовать ни в военных операциях, ни в их финансировании.

Он отметил, что венгерские левые по-прежнему поддерживают войну, поскольку они неоднократно заявляли, что отправят на фронт оружие или даже солдат.

«Если бы левые были у власти, Венгрия уже давно была бы в войне», – подчеркнул Халас.

В своем ответе Чаба Дёмётёр, парламентский секретарь кабинета премьер-министра Венгрии, подчеркнул: в Европе мало стран, которые пытаются противостоять тенденции войны, но Венгрия – одна из них.

«Гигантская машина постоянно работает над изменением нашей позиции. Венгрия подвергается критике и в отчете Европарламента за то, что она не оказала всей поддержки войне», – отметил правительственный чиновник.

Он подчеркнул, что европейская экономика стагнирует на фоне антироссийский санкций, а рост экономики самой России составляет три процента.

«Мы признаем право Украины на самооборону, но, как и другие страны, не можем ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. Однако интерес Венгрии, очевидно, заключается в мире, что является четкой позицией венгерского народа. Это должны уважать и Брюссель, и левая оппозиция, – заявила Иллес Богларка, госсекретарь, отвечающая за развитие двусторонних отношений Министерства иностранных дел и торговли.

Она подчеркнула, что по мере приближения выборов давление на Венгрию будет усиливаться из-за ее мирной позиции.