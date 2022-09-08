Венгрия страна-сепаратист, подающая дурной пример всему ЕС – экс-посол Украины в США

НАТО и, прежде всего, американцы должны всерьёз повлиять на Венгрию, позволяющую себе особые отношения с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо TV» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о странах, которые в современном мире не полной мере поддерживают Украину, ведущий вспомнил про Венгрию, которая, по его мнению, и по мнению украинского руководства проводит неправильную и даже вражескую политику. Чалый поддержал ведущего и сказал, что этим должны заняться «партнеры» Украины и сама Украина в том числе.

«Когда Россия атаковала всех, и это атака на всех, венгерская позиция выглядит как сепаратистская. Вот самая отличная от остальных. Сепаратная позиция или сепаратистская. Вот эти попытки контактировать напрямую с Кремлём.

И это очень опасно, потому что, если кому-то позволено, то почему другим тоже не сыграть и одновременно не получить? Поэтому я считаю, что мы должны с венгерской стороной работать на перспективу. И с парламентом Венгрии, и с разными политическим силами.

Действительно непросто говорить про обеспечение прав венгров на Украине и украинцев в Венгрии. Это всё надо делать. Кстати это всё упразднится вместе с членством Украины в НАТО и ЕС. В НАТО сразу снимется куча вопросов про то, что поднимает Венгрия. О чём тогда будет говорить?

А вот политически, Орбана (премьер-министр Венгрии – прим. ред.) и его политическая сила, они такую линию ведут. И, что бы мы им не говорили, они будут своё вести. Поэтому тут нужны аргументы – призывать и применять с поддержкой наших партнёров в ЕС, НАТО, американцев. То есть, иначе Венгрия может очень далеко зайти», – выразил опасения Чалый.